Stage dessin Manga Salle Carré d’art, l’Estran Binic-Étables-sur-Mer

Stage dessin Manga

Salle Carré d’art, l’Estran Avenue du Général de Gaulle Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-16 14:00:00

fin : 2026-02-18 16:00:00

Date(s) :

2026-02-16

Le personnage de Manga par étapes Esquisse générale du corps, dessin du visage, de la coiffure, des mains et des pieds, travail sur le costume, reprise des contours, placement des ombres, ajout de la couleur et du fond. Enfants & adolescents…dès 7 ans et jeunes adultes acceptés. Sur réservation. .

Salle Carré d’art, l’Estran Avenue du Général de Gaulle Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 85 39 90 41

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Stage dessin Manga Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2026-01-27 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme