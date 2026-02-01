STAGE DESSIN Atelier Toutazimut Mayenne

STAGE DESSIN

Début : 2026-02-17 09:00:00

fin : 2026-02-18 12:00:00

2026-02-17 2026-02-18

RDV le 17 ou 18 février, pour un stage dessin à Mayenne

Les horaires de 9h à 12h et 13h30 à 16h30. Le tarif est de 40 euros, pour enfants à partir de sept ans, ados, adultes. Il s’agit de réaliser une petite bd ou illustration avec ou sans modèle (au choix selon chacun) en couleurs. Si modèle, possibilité d’amener son propre modèle. Pour tous niveaux, accompagnement au rythme de chacun.Techniques dessin et encres de couleurs. .

Atelier Toutazimut 5 Place Cheverus Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire ateliertoutazimut@gmail.com

See you on February 17th or 18th for a drawing workshop in Mayenne

