STAGE DESSIN NATURALISTE Ateliers BOTZARIS paris

Accessible à tous sans prérequis, ce stage propose d’apprendre à représenter un insecte de manière réaliste, en combinant dessin d’observation et technique de l’aquarelle sèche.

Les participant·es acquièrent les bases du dessin naturaliste : prise de mesures, respect des proportions, précision du trait au crayon et utilisation du papier calque. En parallèle, ils et elles découvrent la technique de l’aquarelle sèche, fondée sur un travail en couches successives, le mélange des couleurs et la recherche de contrastes, jusqu’aux finitions au pinceau.

Après des exercices préparatoires, chacun·e réalise un dessin d’insecte abouti. Celui-ci est présenté en fin de stage dans une boîte entomologique, pour un rendu réaliste et soigné.

Objectifs du stage :

Apprendre à dessiner un insecte de façon réaliste.

Prises de mesures et de proportion

Dessin précis et juste au crayon de papier

Travailler avec du papier calque

Savoir travailler avec la technique de « l’aquarelle sèche »

Maîtriser les différentes étapes de l’aquarelle sèche

Travailler par couche

Mélanger les couleurs

Pousser les contrastes

Utiliser le pinceau comme un crayon pour les finitions

Intervenante : Delphine Zigoni

Nombre de places : 10 personnes

Tarif : 360 € (Les inscrits de Paris Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages).

Tarif en Formation Professionnelle : 960 € TTC

Dates : du 6 au 9 juillet 2026

Horaires : de 9h à 16h, avec une pause déjeuner entre 13h et 14h.

Informations et inscriptions par mail à l’adresse public@paris-ateliers.org ou au 01 44 61 87 80.

Découverte du dessin naturaliste à l’aquarelle

Du lundi 06 juillet 2026 au jeudi 09 juillet 2026 :

payant

Tarif : 360 € (Les inscrits de Paris Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages).

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-06T02:00:00+02:00

fin : 2026-07-10T01:59:59+02:00

Date(s) :

Ateliers BOTZARIS 36, rue de Crimée 75019 paris

https://www.paris-ateliers.org/ +33144618780 inscription@paris-ateliers.org



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