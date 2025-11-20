Stage dessin-peinture Aquarelle, Fleurs et Couleurs par Floriane VIRGO Galerie L’App’Art Périgueux
Galerie L’App’Art 10 Rue Arago Périgueux Dordogne
Début : 2026-01-16
fin : 2026-01-16
2026-01-16
Vous apprendrez à peindre différents types de fleurs en utilisant les deux principales techniques d’aquarelle sur papier sec et sur papier humide pour rendre transparence et effets de fusion.
Pas besoin de notion de dessin ou d’aquarelle pour ce stage mais si vous en avez c’est un plus ! Préparez-vous à une explosion de couleurs fleuries !
VENDREDI 16 JANVIER
9H 12H
OU
14H 17H
3H 55€/PERS
MATÉRIEL COMPRIS
8 PERSONNES MAX .
Galerie L’App’Art 10 Rue Arago Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 45 73 92 floriane.virgo@aol.fr
