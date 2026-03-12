Stage dessin-peinture Balade Botanique Jardin de Madame Pâquerette Périgueux
Stage dessin-peinture Balade Botanique Jardin de Madame Pâquerette Périgueux vendredi 12 juin 2026.
Stage dessin-peinture Balade Botanique
Jardin de Madame Pâquerette 74 chemin de Beaupuy Périgueux Dordogne
Tarif : 60 – 60 – 60 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 14:30:00
fin : 2026-06-12 18:00:00
Date(s) :
2026-06-12
STAGE DESSIN/PEINTURE BALADE BOTANIQUE ET DESSIN
TOUS NIVEAUX
Venez découvrir et dessiner les plantes du jardin de Madame Pâquerette ! Apprenez à les reconnaitre, découvrez leurs usages médicinaux et comestibles, puis apprenez à les dessiner au crayon, pastel, aquarelle, stylo… Tout est permis !
Madame Pâquerette, paysanne herboriste vous détaillera les critères botaniques des plantes, et Floriane, artiste peintre vous guidera dans différentes techniques de dessins pour les représenter.
SAMEDI 12 JUIN
9H 12H30 OU 14H30 18H00
60€/PERS
MATÉRIEL COMPRIS
8 PERS MAX .
Jardin de Madame Pâquerette 74 chemin de Beaupuy Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 45 73 92 floriane.virgo@aol.fr
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English : Stage dessin-peinture Balade Botanique
L’événement Stage dessin-peinture Balade Botanique Périgueux a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Communal de Périgueux