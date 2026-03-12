Stage dessin-peinture Balade Botanique Jardin de Madame Pâquerette Périgueux

Stage dessin-peinture Balade Botanique

Jardin de Madame Pâquerette 74 chemin de Beaupuy Périgueux Dordogne

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 14:30:00

fin : 2026-06-12 18:00:00

Date(s) :

2026-06-12

STAGE DESSIN/PEINTURE BALADE BOTANIQUE ET DESSIN

TOUS NIVEAUX

Venez découvrir et dessiner les plantes du jardin de Madame Pâquerette ! Apprenez à les reconnaitre, découvrez leurs usages médicinaux et comestibles, puis apprenez à les dessiner au crayon, pastel, aquarelle, stylo… Tout est permis !

Madame Pâquerette, paysanne herboriste vous détaillera les critères botaniques des plantes, et Floriane, artiste peintre vous guidera dans différentes techniques de dessins pour les représenter.

SAMEDI 12 JUIN

9H 12H30 OU 14H30 18H00

60€/PERS

MATÉRIEL COMPRIS

8 PERS MAX .

Jardin de Madame Pâquerette 74 chemin de Beaupuy Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 45 73 92 floriane.virgo@aol.fr

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English : Stage dessin-peinture Balade Botanique

L’événement Stage dessin-peinture Balade Botanique Périgueux a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Communal de Périgueux