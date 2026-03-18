Stage dessin-peinture Carnet de Voyage Galerie l’App’Art Périgueux
Stage dessin-peinture Carnet de Voyage Galerie l’App’Art Périgueux vendredi 3 juillet 2026.
Stage dessin-peinture Carnet de Voyage
Galerie l’App’Art 10 Rue Arago Périgueux Dordogne
Tarif : 90 – 90 – 90 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03 2026-07-04 2026-07-06
STAGE DESSIN/PEINTURE CARNET DE VOYAGE
TOUS NIVEAUX
Chaque carnet de voyage est unique, on y retrouve croquis, peintures, textes, collages…Tout est permis ! Il ne répond à aucune règle et la créativité est reine…
Vous apprendrez à composer et dessiner une page de carnet de voyage, alterner entre zoom sur un motif et vue panoramique d’un paysage, varier les outils (crayons, sanguine, aquarelle, acrylique, pastel…). Mêler sur une même page croquis rapides et dessins plus élaborés, ajouter du texte…
Vous pourrez partir de photos d’un voyage perso ou bien vous laisser guider par les photos d’un voyage fictif qui vous seront proposées.
VENDREDI 03 JUILLET
SAMEDI 04 JUILLET
LUNDI 06 JUILLET
9H00 16H30
90€/PERS
MATÉRIEL COMPRIS
8 PERS MAX .
Galerie l’App’Art 10 Rue Arago Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 45 73 92 floriane.virgo@aol.fr
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English : Stage dessin-peinture Carnet de Voyage
L’événement Stage dessin-peinture Carnet de Voyage Périgueux a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Communal de Périgueux