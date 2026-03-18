Stage dessin-peinture Carnet de Voyage Galerie l’App’Art Périgueux

Stage dessin-peinture Carnet de Voyage

Galerie l’App’Art 10 Rue Arago Périgueux Dordogne

Tarif : 90 – 90 – 90 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-04 2026-07-06

STAGE DESSIN/PEINTURE CARNET DE VOYAGE

TOUS NIVEAUX

Chaque carnet de voyage est unique, on y retrouve croquis, peintures, textes, collages…Tout est permis ! Il ne répond à aucune règle et la créativité est reine…

Vous apprendrez à composer et dessiner une page de carnet de voyage, alterner entre zoom sur un motif et vue panoramique d’un paysage, varier les outils (crayons, sanguine, aquarelle, acrylique, pastel…). Mêler sur une même page croquis rapides et dessins plus élaborés, ajouter du texte…

Vous pourrez partir de photos d’un voyage perso ou bien vous laisser guider par les photos d’un voyage fictif qui vous seront proposées.

VENDREDI 03 JUILLET

SAMEDI 04 JUILLET

LUNDI 06 JUILLET

9H00 16H30

90€/PERS

MATÉRIEL COMPRIS

8 PERS MAX .

Galerie l’App’Art 10 Rue Arago Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 45 73 92 floriane.virgo@aol.fr

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English : Stage dessin-peinture Carnet de Voyage

L’événement Stage dessin-peinture Carnet de Voyage Périgueux a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Communal de Périgueux