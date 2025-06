Stage dessin peinture créativité sur le thème de Venise Pertuis 7 juillet 2025 09:00

Vaucluse

Stage dessin peinture créativité sur le thème de Venise Du lundi 7 au vendredi 11 juillet 2025 de 9h à 13h.

Adultes collégiens lycéens

16h à 19h enfants. 170 Rue Henri Silvy Pertuis Vaucluse

Tarif : 110 – 110 – 130 EUR

Stage créatif » inspiration Venise » les participants utiliseront une abondante documentation fournie sur place et pourront expérimenter plusieurs techniques, en étant conseillés et épaulés par l’animatrice.

Les adultes et adolescents pourront choisir leurs techniques favorites ou habituelles et décider de leurs différents supports et créations. Les enfants créeront un livre avec des techniques variées et ludiques, toujours conseillés et encouragés par l’animatrice, le matériel est fourni gratuitement pour les mineurs et étudiants ( moins de 25 ans) .

170 Rue Henri Silvy

Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 14 18 31 14 sers.eve@gmail.com

English :

Venice-inspired » creative workshop: participants will use a wealth of documentation provided on site, and will be able to experiment with various techniques, with the guidance and support of the instructor.

German :

Kreativkurs « Inspiration Venedig » die Teilnehmer verwenden eine umfangreiche Dokumentation, die vor Ort zur Verfügung gestellt wird, und können verschiedene Techniken ausprobieren, wobei sie von der Kursleiterin beraten und unterstützt werden.

Italiano :

Laboratorio creativo « Inspired by Venice »: i partecipanti utilizzeranno una ricca documentazione fornita in loco e potranno sperimentare diverse tecniche, con i consigli e il supporto dell’istruttore.

Espanol :

Taller creativo « Inspirado en Venecia »: los participantes utilizarán abundante documentación facilitada in situ y podrán experimentar con diversas técnicas, con el asesoramiento y la ayuda del instructor.

