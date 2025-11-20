Stage dessin-peinture Dessiner à la Plume & à l’Encre de Chine par Floriane VIRGO Galerie L’App’Art Périgueux

Stage dessin-peinture Dessiner à la Plume & à l’Encre de Chine par Floriane VIRGO

Galerie L’App’Art 10 Rue Arago Périgueux Dordogne

Tarif : 55 – 55 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

2026-01-24

DESSINER À LA PLUME & À L’ENCRE DE CHINE

TOUS NIVEAUX

Vous apprendrez à utiliser la plume et la finesse de son tracé. Cette technique permet de rendre un trait fluide et spontané où les ombres et dégradés sont matérialisés par des hachures plus ou moins resserrées.

Après des exercices pour se familiariser avec l’outil, vous dessinerez des éléments d’un paysage de nature ou du paysage urbain en utilisant différents types de traits hachures, points, ligne continue…

SAMEDI 24 JANVIER

9H30–12H30

3H 55€/PERS

MATÉRIEL COMPRIS

8 PERSONNES .

Galerie L’App’Art 10 Rue Arago Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 45 73 92 floriane.virgo@aol.fr

