Stage dessin-peinture Dessiner à la Plume & à l’Encre de Chine par Floriane VIRGO Galerie L’App’Art Périgueux

Galerie L’App’Art 10 Rue Arago Périgueux Dordogne
DESSINER À LA PLUME & À L’ENCRE DE CHINE
TOUS NIVEAUX
Vous apprendrez à utiliser la plume et la finesse de son tracé. Cette technique permet de rendre un trait fluide et spontané où les ombres et dégradés sont matérialisés par des hachures plus ou moins resserrées.
Après des exercices pour se familiariser avec l’outil, vous dessinerez des éléments d’un paysage de nature ou du paysage urbain en utilisant différents types de traits hachures, points, ligne continue…
SAMEDI 24 JANVIER
9H30–12H30
3H 55€/PERS
MATÉRIEL COMPRIS
8 PERSONNES .
Galerie L’App’Art 10 Rue Arago Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 45 73 92 floriane.virgo@aol.fr
