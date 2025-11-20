Stage dessin-peinture Initiation au Dessin par Floriane VIRGO Galerie L’App’Art Périgueux
Galerie L’App’Art 10 Rue Arago Périgueux Dordogne
INITIATION AU DESSIN
Techniques de base
Dans un premier temps nous verrons les principes de base du dessin au crayon le système de trames, les dégradés, les ombres et lumières retranscrites sur des volumes, les techniques pour tracer des courbes, cercles, ellipses et droites.
Mise en pratique
Ensuite nous mettrons en application ces techniques sur un dessin simple qui vous fera travailler courbes, contre-courbes, contrastes, clairs-obscurs et travail de la ligne.
VENDREDI 23 JANVIER
9H–12H
3H 55€/PERS
MATÉRIEL COMPRIS
9 PERS MAX .
Galerie L’App’Art 10 Rue Arago Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 45 73 92 floriane.virgo@aol.fr
