Stage dessin-peinture L’Aquarelle des Gourmands par Floriane VIRGO Local 90 Périgueux

Début : 2026-02-27

fin : 2026-02-27

2026-02-27

L’AQUARELLE DES GOURMANDS

TOUS NIVEAUX

AU RESTAURANT LE LOCAL 90

Venez apprendre à illustrer à l’aquarelle de délicieux desserts du restaurant le Local 90 à Périgueux ! Un goûter est prévu durant le stage pour déguster les desserts en question…

Vous peindrez les ingrédients d’une recette de dessert fruits, œufs, etc., mais aussi pots, tasses, ustensiles… Devenez un véritable as du dessin de cuisine !

Nul besoin de notion de dessin ou d’aquarelle pour ce stage mais si vous en avez, c’est un plus !

VENDREDI 27 FÉVRIER

14H30–18H

65€/PERS

PAUSE GOÛTER & MATÉRIEL COMPRIS

8 PERSONNES .

Local 90 90 rue Gambetta Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 45 73 92 floriane.virgo@aol.fr

