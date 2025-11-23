Stage dessin-peinture L’Aquarelle des Gourmands par Floriane VIRGO Local 90 Périgueux
Stage dessin-peinture L'Aquarelle des Gourmands par Floriane VIRGO Local 90 Périgueux vendredi 27 février 2026.
Stage dessin-peinture L’Aquarelle des Gourmands par Floriane VIRGO
Local 90 90 rue Gambetta Périgueux Dordogne
Tarif : – – 65 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-02-27
fin : 2026-02-27
2026-02-27
L’AQUARELLE DES GOURMANDS
TOUS NIVEAUX
AU RESTAURANT LE LOCAL 90
Venez apprendre à illustrer à l’aquarelle de délicieux desserts du restaurant le Local 90 à Périgueux ! Un goûter est prévu durant le stage pour déguster les desserts en question…
Vous peindrez les ingrédients d’une recette de dessert fruits, œufs, etc., mais aussi pots, tasses, ustensiles… Devenez un véritable as du dessin de cuisine !
Nul besoin de notion de dessin ou d’aquarelle pour ce stage mais si vous en avez, c’est un plus !
VENDREDI 27 FÉVRIER
14H30–18H
65€/PERS
PAUSE GOÛTER & MATÉRIEL COMPRIS
8 PERSONNES .
Local 90 90 rue Gambetta Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 45 73 92 floriane.virgo@aol.fr
