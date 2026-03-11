Stage Dessin Peinture L’aquarelle des Gourmands par Floriane VIRGO Restaurant le Local 90 Périgueux

Stage Dessin Peinture L’aquarelle des Gourmands par Floriane VIRGO

Restaurant le Local 90 90 Rue Gambetta Périgueux Dordogne

Tarif : 65 – 65 – 65 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

STAGE DE DESSIN & PEINTURE AQUARELLE DES GOURMANDS

TOUS NIVEAUX

Venez apprendre à illustrer à l’aquarelle un délicieux dessert du restaurant le Local 90 à Périgueux ! Un goûter est prévu durant le stage pour déguster la pâtisserie en question…

Vous peindrez les ingrédients de la recette fruits, oeufs, etc mais aussi pots, tasses, ustensiles… Devenez un véritable as du dessin de cuisine !

Nul besoin de notion de dessin ou d’aquarelle pour ce stage mais si vous en avez, c’est un plus !

MERCI 20 MAI

14H 17H30

65€/PERS

MATÉRIEL ET PAUSE GOUTER COMPRIS

8 PERS MAX

LIEU LOCAL 90 .

Restaurant le Local 90 90 Rue Gambetta Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 45 73 92 floriane.virgo@aol.fr

