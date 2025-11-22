Stage dessin-peinture Le Dessin Animalier par Floriane VIRGO Atelier Matière Terre Périgueux

Stage dessin-peinture Le Dessin Animalier par Floriane VIRGO

Atelier Matière Terre 34 rue Président Wilson Périgueux Dordogne

STAGE DESSIN/PEINTURE

TOUS NIVEAUX

LE DESSIN ANIMALIER

Vous apprendrez à observer et à retranscrire au crayon la posture et le caractère propre à différents types d’animaux. Vous travaillerez trames et nuances pour rendre volume et texture des pelages ou des plumages.

Selon le niveau, une mise en couleur pourra ensuite être réalisée aux crayons pastel ou crayons aquarellables pour donner présence et vie à vos dessins !

SAMEDI 28 MARS

9H30–12H30

OU

14H30–17H30

3H 55€/PERS

MATÉRIEL COMPRIS

8 PERSONNES .

Atelier Matière Terre 34 rue Président Wilson Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 45 73 92 floriane.virgo@aol.fr

