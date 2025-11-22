Stage dessin-peinture Le Dessin Animalier par Floriane VIRGO Atelier Matière Terre Périgueux
Stage dessin-peinture Le Dessin Animalier par Floriane VIRGO Atelier Matière Terre Périgueux samedi 28 mars 2026.
Stage dessin-peinture Le Dessin Animalier par Floriane VIRGO
Atelier Matière Terre 34 rue Président Wilson Périgueux Dordogne
Tarif : – – 55 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 14:30:00
fin : 2026-03-28 17:30:00
Date(s) :
2026-03-28
STAGE DESSIN/PEINTURE
TOUS NIVEAUX
LE DESSIN ANIMALIER
Vous apprendrez à observer et à retranscrire au crayon la posture et le caractère propre à différents types d’animaux. Vous travaillerez trames et nuances pour rendre volume et texture des pelages ou des plumages.
Selon le niveau, une mise en couleur pourra ensuite être réalisée aux crayons pastel ou crayons aquarellables pour donner présence et vie à vos dessins !
SAMEDI 28 MARS
9H30–12H30
OU
14H30–17H30
3H 55€/PERS
MATÉRIEL COMPRIS
8 PERSONNES .
Atelier Matière Terre 34 rue Président Wilson Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 45 73 92 floriane.virgo@aol.fr
English : Stage dessin-peinture Le Dessin Animalier par Floriane VIRGO
German : Stage dessin-peinture Le Dessin Animalier par Floriane VIRGO
Italiano :
Espanol : Stage dessin-peinture Le Dessin Animalier par Floriane VIRGO
L’événement Stage dessin-peinture Le Dessin Animalier par Floriane VIRGO Périgueux a été mis à jour le 2025-11-22 par OT Communal de Périgueux