Stage dessin-peinture Le dessin animalier Atelier Matière Terre Périgueux

Stage dessin-peinture Le dessin animalier

Atelier Matière Terre 34 Rue du Président Wilson Périgueux Dordogne

Tarif : 55 – 55 – 55 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 09:00:00

fin : 2026-05-29 12:00:00

Date(s) :

2026-05-29

STAGE DESSIN/PEINTURE LE DESSIN ANIMALIER

TOUS NIVEAUX

Vous apprendrez à observer et à retranscrire au crayon la posture et le caractère propre à différents types d’animaux. Vous travaillerez trames et nuances pour rendre volume et texture des pelages ou des plumages.

Selon le niveau, une mise en couleur pourra ensuite être réalisée aux crayons pastel ou crayons aquarellables pour donner présence et vie à vos dessins.

VENDREDI 29 MAI

9H–12H OU 14H-17H

3H 55€/PERS

MATÉRIEL COMPRIS

8 PERS MAX .

Atelier Matière Terre 34 Rue du Président Wilson Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 45 73 92 floriane.virgo@aol.fr

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English : Stage dessin-peinture Le dessin animalier

L’événement Stage dessin-peinture Le dessin animalier Périgueux a été mis à jour le 2026-03-10 par OT Communal de Périgueux