Stage dessin-peinture Le dessin animalier Atelier Matière Terre Périgueux
Stage dessin-peinture Le dessin animalier Atelier Matière Terre Périgueux vendredi 29 mai 2026.
Stage dessin-peinture Le dessin animalier
Atelier Matière Terre 34 Rue du Président Wilson Périgueux Dordogne
Tarif : 55 – 55 – 55 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 09:00:00
fin : 2026-05-29 12:00:00
Date(s) :
2026-05-29
STAGE DESSIN/PEINTURE LE DESSIN ANIMALIER
TOUS NIVEAUX
Vous apprendrez à observer et à retranscrire au crayon la posture et le caractère propre à différents types d’animaux. Vous travaillerez trames et nuances pour rendre volume et texture des pelages ou des plumages.
Selon le niveau, une mise en couleur pourra ensuite être réalisée aux crayons pastel ou crayons aquarellables pour donner présence et vie à vos dessins.
VENDREDI 29 MAI
9H–12H OU 14H-17H
3H 55€/PERS
MATÉRIEL COMPRIS
8 PERS MAX .
Atelier Matière Terre 34 Rue du Président Wilson Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 45 73 92 floriane.virgo@aol.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Stage dessin-peinture Le dessin animalier
L’événement Stage dessin-peinture Le dessin animalier Périgueux a été mis à jour le 2026-03-10 par OT Communal de Périgueux