Stage dessin-peinture Le Fusain par Floriane VIRGO Galerie l’App’Art Périgueux

Stage dessin-peinture Le Fusain par Floriane VIRGO
Galerie l’App’Art 10 rue Arago Périgueux Dordogne
Tarif : – – 55 EUR
Tarif de base plein tarif
LE FUSAIN
INITIATION ET PERFECTIONNEMENT
Stage pour débutants et confirmés.
Nous reprendrons les grandes bases de la pratique du fusain avec les débutants et en parallèle nous perfectionnerons la technique avec les initiés. Le fusain se prête au travail du grand format et au lâcher-prise. C’est une technique idéale pour libérer le geste et travailler la spontanéité.
Il fait travailler en profondeur les clairs-obscurs tout en donnant de multiples effets de textures.
SAMEDI 14 MARS
9H30–12H30
3H 55€/PERS
MATÉRIEL COMPRIS
8 PERS MAX .
Galerie l’App’Art 10 rue Arago Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 45 73 92 floriane.virgo@aol.fr
