Stage dessin-peinture Le Fusain par Floriane VIRGO Galerie l’App’Art Périgueux

Stage dessin-peinture Le Fusain par Floriane VIRGO

Galerie l’App’Art 10 rue Arago Périgueux Dordogne

Tarif : – – 55 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : 2026-03-14

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

LE FUSAIN

INITIATION ET PERFECTIONNEMENT

Stage pour débutants et confirmés.

Nous reprendrons les grandes bases de la pratique du fusain avec les débutants et en parallèle nous perfectionnerons la technique avec les initiés. Le fusain se prête au travail du grand format et au lâcher-prise. C’est une technique idéale pour libérer le geste et travailler la spontanéité.

Il fait travailler en profondeur les clairs-obscurs tout en donnant de multiples effets de textures.

SAMEDI 14 MARS

9H30–12H30

3H 55€/PERS

MATÉRIEL COMPRIS

8 PERS MAX .

Galerie l’App’Art 10 rue Arago Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 45 73 92 floriane.virgo@aol.fr

