Stage dessin-peinture Le Portrait par Floriane VIRGO Galerie l’App’Art Périgueux

LE PORTRAIT
INITIATION ET PERFECTIONNEMENT
TOUS NIVEAUX
Le matin vous apprendrez à construire un portrait pas à pas au crayon. Vous verrez comment dessiner les yeux, le nez, la bouche indépendamment les uns des autres.
L’après-midi vous réaliserez un portrait entier en travaillant les ombres et lumières pour donner relief et vie à votre visage. Vous peaufinerez l’expression et la texture des cheveux et de la peau afin d’obtenir un portrait réaliste et ressemblant.
Pour les personnes ayant déjà fait ce stage, un perfectionnement au portrait vous sera proposé vue de 3/4, profil, expressions du visage plus complexes…
SAMEDI 28 FÉVRIER
9H30–12H30 14H–17H
(repas partagé)
90€/PERS
MATÉRIEL COMPRIS
8 PERS MAX .
Galerie l’App’Art 10 rue Arago Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 45 73 92 floriane.virgo@aol.fr
