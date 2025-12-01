Stage dessin-peinture « Les mains » Galerie L’App’Art Périgueux
Stage dessin-peinture « Les mains »
Galerie L’App’Art 10 Rue Arago Périgueux Dordogne
Tous niveaux
9h30 à 12h30
3h 55€ (matériel compris)
8 personnes maximum .
Galerie L’App’Art 10 Rue Arago Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 45 73 92 floriane.virgo@aol.fr
