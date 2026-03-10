Stage dessin-peinture Pastel sec Les insectes Galerie L’Appart Périgueux
Stage dessin-peinture Pastel sec Les insectes Galerie L’Appart Périgueux samedi 30 mai 2026.
Stage dessin-peinture Pastel sec Les insectes
Galerie L’Appart 10 Rue Arago Périgueux Dordogne
Tarif : 55 – 55 – 55 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 09:30:00
fin : 2026-05-30 12:30:00
Date(s) :
2026-05-30
STAGE DESSIN/PEINTURE PASTEL SEC LES INSECTES
TOUS NIVEAUX
Apprenez à dessiner des insectes au pastel, à rendre l’éclat et la brillance d’une carapace, à travailler le motif et la transparence d’une aile et la finesse d’une antenne. Vous aborderez le travail des dégradés et les effets de texture pour rendre vie à vos insectes merveilleux !
Nul besoin de notion de dessin ou de pastel pour ce stage mais si vous en avez c’est un plus !
SAMEDI 30 MAI
9H30–12H30 OU 14H30 -17H30
3H 55€/PERS
MATÉRIEL COMPRIS
8 PERS MAX .
Galerie L’Appart 10 Rue Arago Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 45 73 92 floriane.virgo@aol.fr
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English : Stage dessin-peinture Pastel sec Les insectes
L’événement Stage dessin-peinture Pastel sec Les insectes Périgueux a été mis à jour le 2026-03-10 par OT Communal de Périgueux