Stage dessin-peinture Pastel sec Les insectes Galerie L’Appart Périgueux

Stage dessin-peinture Pastel sec Les insectes

Galerie L’Appart 10 Rue Arago Périgueux Dordogne

Tarif : 55 – 55 – 55 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 09:30:00

fin : 2026-05-30 12:30:00

Date(s) :

2026-05-30

STAGE DESSIN/PEINTURE PASTEL SEC LES INSECTES

TOUS NIVEAUX

Apprenez à dessiner des insectes au pastel, à rendre l’éclat et la brillance d’une carapace, à travailler le motif et la transparence d’une aile et la finesse d’une antenne. Vous aborderez le travail des dégradés et les effets de texture pour rendre vie à vos insectes merveilleux !

Nul besoin de notion de dessin ou de pastel pour ce stage mais si vous en avez c’est un plus !

SAMEDI 30 MAI

9H30–12H30 OU 14H30 -17H30

3H 55€/PERS

MATÉRIEL COMPRIS

8 PERS MAX .

Galerie L’Appart 10 Rue Arago Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 45 73 92 floriane.virgo@aol.fr

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English : Stage dessin-peinture Pastel sec Les insectes

L’événement Stage dessin-peinture Pastel sec Les insectes Périgueux a été mis à jour le 2026-03-10 par OT Communal de Périgueux