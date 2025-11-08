Stage dessin-peinture « Pastel sec » Galerie L’App’Art Périgueux
Stage dessin-peinture « Pastel sec »
Galerie L’App’Art 10 Rue Arago Périgueux Dordogne
Stage dessin-peinture « Pastel sec »
Matin initiation de 9h30 à 12h30
3h 55€ (matériel compris)
8 personnes
Après-midi stage de 14h à 17h tous niveaux
3h 55€ (matériel compris)
8 personnes
Les deux créneaux 90€ matériel compris .
Galerie L’App’Art 10 Rue Arago Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 45 73 92 floriane.virgo@aol.fr
