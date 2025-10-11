Stage dessin-peinture « Peinture acrylique les bases » Galerie L’App’Art Périgueux

Stage dessin-peinture « Peinture acrylique les bases » Galerie L’App’Art Périgueux samedi 11 octobre 2025.

Stage dessin-peinture « Peinture acrylique les bases »

Galerie L’App’Art 10 Rue Arago Périgueux Dordogne

Tarif : 55 – 55 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Stage dessin-peinture « Peinture acrylique »

Pour débutant

9h30 à 12h30

3h 55€ (matériel compris)

8 personnes .

Galerie L’App’Art 10 Rue Arago Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 45 73 92 floriane.virgo@aol.fr

English : Stage dessin-peinture « Peinture acrylique les bases »

German : Stage dessin-peinture « Peinture acrylique les bases »

Italiano :

Espanol : Stage dessin-peinture « Peinture acrylique les bases »

L’événement Stage dessin-peinture « Peinture acrylique les bases » Périgueux a été mis à jour le 2025-08-27 par OT Communal de Périgueux