Stage dessin-peinture Peinture Acrylique Les oiseaux Galerie L’Appart Périgueux

Stage dessin-peinture Peinture Acrylique Les oiseaux

Galerie L’Appart 10 Rue Arago Périgueux Dordogne

Tarif : 90 – 90 – 90 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

STAGE DESSIN/PEINTURE PEINTURE ACRYLIQUE LES OISEAUX

TOUS NIVEAUX

Vous apprendrez à peindre à l’acrylique sur une toile un oiseau très coloré. Vous travaillerez les mélanges de couleur, les dégradés et vous apprendrez à retranscrire les volumes et textures (plumes, duvet…) pour obtenir un rendu réaliste. La végétation sera elle aussi abordée car il n’y a pas d’oiseau sans feuille !

Nul besoin de notion de dessin ou de peinture pour ce stage mais si vous en avez c’est un plus !

SAMEDI 6 JUIN

9H 16H30

90€/PERS

MATÉRIEL COMPRIS

8 PERS MAX .

Galerie L’Appart 10 Rue Arago Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 45 73 92 floriane.virgo@aol.fr

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English : Stage dessin-peinture Peinture Acrylique Les oiseaux

L’événement Stage dessin-peinture Peinture Acrylique Les oiseaux Périgueux a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Communal de Périgueux