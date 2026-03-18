Stage dessin-peinture Peinture Acrylique Les oiseaux Galerie L’Appart Périgueux
Stage dessin-peinture Peinture Acrylique Les oiseaux Galerie L’Appart Périgueux samedi 6 juin 2026.
Stage dessin-peinture Peinture Acrylique Les oiseaux
Galerie L’Appart 10 Rue Arago Périgueux Dordogne
Tarif : 90 – 90 – 90 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
STAGE DESSIN/PEINTURE PEINTURE ACRYLIQUE LES OISEAUX
TOUS NIVEAUX
Vous apprendrez à peindre à l’acrylique sur une toile un oiseau très coloré. Vous travaillerez les mélanges de couleur, les dégradés et vous apprendrez à retranscrire les volumes et textures (plumes, duvet…) pour obtenir un rendu réaliste. La végétation sera elle aussi abordée car il n’y a pas d’oiseau sans feuille !
Nul besoin de notion de dessin ou de peinture pour ce stage mais si vous en avez c’est un plus !
SAMEDI 6 JUIN
9H 16H30
90€/PERS
MATÉRIEL COMPRIS
8 PERS MAX .
Galerie L’Appart 10 Rue Arago Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 45 73 92 floriane.virgo@aol.fr
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English : Stage dessin-peinture Peinture Acrylique Les oiseaux
L’événement Stage dessin-peinture Peinture Acrylique Les oiseaux Périgueux a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Communal de Périgueux