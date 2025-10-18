Stage dessin-peinture « Peinture paysage de montagne » Galerie L’App’Art Périgueux
Stage dessin-peinture « Peinture paysage de montagne » Galerie L’App’Art Périgueux samedi 18 octobre 2025.
Stage dessin-peinture « Peinture paysage de montagne »
Galerie L’App’Art 10 Rue Arago Périgueux Dordogne
Tarif : 55 – 55 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-18
Date(s) :
2025-10-18
Stage dessin-peinture « Peinture paysage de montagne »
Tous niveaux
9h00 à 13h00
4h 65€ (matériel compris)
8 personnes maximum .
Galerie L’App’Art 10 Rue Arago Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 45 73 92 floriane.virgo@aol.fr
English : Stage dessin-peinture « Peinture paysage de montagne »
German : Stage dessin-peinture « Peinture paysage de montagne »
Italiano :
Espanol : Stage dessin-peinture « Peinture paysage de montagne »
L’événement Stage dessin-peinture « Peinture paysage de montagne » Périgueux a été mis à jour le 2025-08-27 par OT Communal de Périgueux