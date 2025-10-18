Stage dessin-peinture « Peinture paysage de montagne » Galerie L’App’Art Périgueux

Galerie L’App’Art 10 Rue Arago Périgueux Dordogne

Tarif : 55 – 55 – EUR

Début : 2025-10-18
Stage dessin-peinture « Peinture paysage de montagne »

Tous niveaux
9h00 à 13h00
4h 65€ (matériel compris)
8 personnes maximum   .

Galerie L’App’Art 10 Rue Arago Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 45 73 92  floriane.virgo@aol.fr

