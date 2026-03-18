Stage dessin-peinture Volumes et Couleurs Atelier Matière Terre Périgueux
Stage dessin-peinture Volumes et Couleurs Atelier Matière Terre Périgueux vendredi 19 juin 2026.
Stage dessin-peinture Volumes et Couleurs
Atelier Matière Terre 34 rue du Président Wilson Périgueux Dordogne
Tarif : 65 – 65 – 65 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
STAGE DESSIN/PEINTURE PEINTURE ACRYLIQUE VOLUMES ET COULEURS
TOUS NIVEAUX
Venez travailler vos dégradés à l’acrylique afin de rendre les volumes le mieux possible. Des modèles de pots contemporains vous seront proposés. Vous serez bluffés par le relief que peut créer une bonne gestion de clair-obscur, ils vous paraitront sortir de la toile ! Vous apprendrez à bien doser vos mélanges de couleurs afin de donner une véritable ambiance colorée à votre tableau. Lavis, glacis, aplats, dégradés n’auront plus de secrets pour vous !
VENDREDI 19 JUIN
9H00 13H00
65€/PERS
MATÉRIEL COMPRIS
8 PERS MAX .
Atelier Matière Terre 34 rue du Président Wilson Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 45 73 92 floriane.virgo@aol.fr
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English : Stage dessin-peinture Volumes et Couleurs
L’événement Stage dessin-peinture Volumes et Couleurs Périgueux a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Communal de Périgueux