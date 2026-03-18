Stage dessin-peinture Volumes et Couleurs Atelier Matière Terre Périgueux

Stage dessin-peinture Volumes et Couleurs

Atelier Matière Terre 34 rue du Président Wilson Périgueux Dordogne

Tarif : 65 – 65 – 65 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

STAGE DESSIN/PEINTURE PEINTURE ACRYLIQUE VOLUMES ET COULEURS

TOUS NIVEAUX

Venez travailler vos dégradés à l’acrylique afin de rendre les volumes le mieux possible. Des modèles de pots contemporains vous seront proposés. Vous serez bluffés par le relief que peut créer une bonne gestion de clair-obscur, ils vous paraitront sortir de la toile ! Vous apprendrez à bien doser vos mélanges de couleurs afin de donner une véritable ambiance colorée à votre tableau. Lavis, glacis, aplats, dégradés n’auront plus de secrets pour vous !

VENDREDI 19 JUIN

9H00 13H00

65€/PERS

MATÉRIEL COMPRIS

8 PERS MAX .

Atelier Matière Terre 34 rue du Président Wilson Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 45 73 92 floriane.virgo@aol.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stage dessin-peinture Volumes et Couleurs

L’événement Stage dessin-peinture Volumes et Couleurs Périgueux a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Communal de Périgueux