Stage dessin Trésors de plage avec Carole Xénard Manufacture des Capucins Vernon

Manufacture des Capucins 2 place Jean Paul II Vernon
Début : 2025-10-04 14:00:00
fin : 2025-10-04 18:00:00
2025-10-04
Le Samedi 4 Octobre, de 14h à 18h
Trésors de plage
Apprendre à dessiner, c’est apprendre à observer !
Prenons le temps de découvrir et observer la diversité des formes de coquillages.
Après plusieurs croquis et exercices de dessin, vous réaliserez votre planche naturaliste !
Vous pouvez apporter vos propres coquillages pour compléter ceux de ma collection.
️ Accessible à tous — débutants comme curieux, à partir de 12 ans.
Matériel fourni
Manufacture des Capucins, 2 place Jean Paul II, Écoquartier FIESCHI, 27200 Vernon
Prix 60 € (50 € pour les sociétaires)
Infos & inscriptions 06 81 78 50 88 ou carole.xenard@lilo.org .
bonjour@mdc.coop
