Stage dessine-moi un cheval

Théâtre équestre La Pommeraye Calvados

Début : 2025-11-30 14:30:00

fin : 2025-11-30 17:00:00

2025-11-30

Le théâtre équestre de la Pommeraye et l’atelier Ecuyère de Caen proposent un stage de dessin animé par Tania Kerboriou. Ce stage combine pratique et théorie pour une compréhension approfondie de l’anatomie équine et des techniques de base.

Sur réservation

30€ pers

Théâtre équestre La Pommeraye 14690 Calvados Normandie +33 6 21 87 21 22 contact@theatreequestre.com

English : Stage dessine-moi un cheval

The Théâtre Equestre de la Pommeraye and the Ecuyère workshop in Caen are offering a drawing workshop led by Tania Kerboriou. This course combines practice and theory for an in-depth understanding of equine anatomy and basic techniques.

On reservation

25? pers

German : Stage dessine-moi un cheval

Das Reittheater La Pommeraye und das Atelier Ecuyère in Caen bieten einen Zeichenkurs an, der von Tania Kerboriou geleitet wird. Dieser Workshop verbindet Praxis und Theorie, um ein tieferes Verständnis der Pferdeanatomie und der grundlegenden Techniken zu erlangen.

Auf Reservierung

30? Person

Italiano :

Il Théâtre Equestre de la Pommeraye e il laboratorio Ecuyère di Caen propongono un corso di disegno condotto da Tania Kerboriou. Il corso combina pratica e teoria per una comprensione approfondita dell’anatomia equina e delle tecniche di base.

Solo su prenotazione

30? a persona

Espanol :

El Théâtre Equestre de la Pommeraye y el taller Ecuyère de Caen ofrecen un curso de dibujo dirigido por Tania Kerboriou. Este curso combina práctica y teoría para profundizar en la anatomía equina y las técnicas básicas.

Sólo con reserva

30? por persona

L’événement Stage dessine-moi un cheval La Pommeraye a été mis à jour le 2025-11-18 par OT Suisse Normande