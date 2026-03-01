Stage Dessiner la lumière

Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – 55 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 14:00:00

fin : 2026-03-22 18:00:00

Date(s) :

2026-03-20

Le stage Dessiner la lumière propose d’explorer le dessin autrement, à partir de la lumière, avec de simples surligneurs fluo et un marqueur noir. À travers de courts exercices guidés par Vincent Andrieu, les participants travaillent l’observation sur le vif valeurs de lumière, contrastes, cadrage et notions de perspective, en allant à l’essentiel.

Deux sessions seront proposées au cours des journées ; l’atelier jour en après-midi et l’atelier nuit en soirée.

Vous pouvez venir avec votre matériel 6 surligneurs stabilos de base, un feutre noir et un carnet de croquis. Possibilité de prêt de fourniture (entre 5€ et 15 €).

Les lieux de rendez-vous seront communiqués aux participants quelques jours avant le début des ateliers.

Inscription obligatoire auprès de l’organisateur. .

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 32 25 07 vincentandrieu@orange.fr

