Stage d’estampage Vendeuvre-sur-Barse

Stage d’estampage Vendeuvre-sur-Barse samedi 11 octobre 2025.

Stage d’estampage

8 rue Georges Guynemer Vendeuvre-sur-Barse Aube

Tarif : – – Eur

30

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 09:00:00

fin : 2025-10-11 12:00:00

Date(s) :

2025-10-11

Et si vous tentiez l’expérience d’élaborer vous-même la tête d’une statue ? C’est ce que vous propose l’association ArTho, dans le cadre de son exposition « La statuaire de Vendeuvre, un paradis retrouvé » !

Cet stage d’initiation à l’estampage vous permet, grâce aux moules historiques de la Sainterie de Vendeuvre prêtés par le Conseil départemental de l’Aube, de fabriquer cette sculpture de vos propres mains.

Attention, les places sont limitées l’inscription est obligatoire. 30 .

8 rue Georges Guynemer Vendeuvre-sur-Barse 10140 Aube Grand Est +33 6 30 43 53 56 artho.vendeuvre@orange.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Stage d’estampage Vendeuvre-sur-Barse a été mis à jour le 2025-08-30 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne