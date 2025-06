Stage d’été #1 Graphismes et Couleurs Médiathèque municipale Lacépède Agen 7 juillet 2025 14:00

Lot-et-Garonne

Stage d'été #1 Graphismes et Couleurs Médiathèque municipale Lacépède 1 place Armand Fallières Agen Lot-et-Garonne

Tarif : 47 – 47 – 37 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-07 14:00:00

fin : 2025-07-09 16:30:00

Date(s) :

2025-07-07

On expérimentera les mélanges de couleurs pour créer un nuancier. Des exercices de graphismes viendront compléter un tableau abstrait.

Deux horaires :

10h30-12h pour les 5-8 ans

14h-16h30 pour les 9 ans et plus

Matériel fourni.

Médiathèque municipale Lacépède 1 place Armand Fallières

Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 66 12 93 mediatheque@agen.fr

English :

We experiment with mixing colors to create a color chart. Graphic exercises will complete an abstract painting.

Two times:

10.30am-12pm for ages 5-8

2pm-4.30pm for ages 9 and up

Materials supplied.

Es wird mit Farbmischungen experimentiert, um eine Farbpalette zu erstellen. Graphische Übungen werden ein abstraktes Bild vervollständigen.

2 Uhrzeiten:

10.30-12 Uhr für 5-8-Jährige

14.00-16.30 Uhr für 9-Jährige und Ältere

Material wird zur Verfügung gestellt.

Italiano :

Sperimenteremo la miscelazione dei colori per creare una cartella colori. Esercizi grafici per completare un dipinto astratto.

Due orari:

10.30-12.00 per i bambini dai 5 agli 8 anni

14.00-16.30 per i bambini dai 9 anni in su

Materiale fornito.

Experimentaremos con la mezcla de colores para crear una carta de colores. Mediante ejercicios gráficos completaremos un cuadro abstracto.

Dos horarios:

10.30-12pm para niños de 5-8 años

de 14.00 a 16.30 h para mayores de 9 años

Materiales proporcionados.

L’événement Stage d’été #1 Graphismes et Couleurs Agen a été mis à jour le 2025-06-25 par OT Destination Agen