Stage d’été #2 La mer et les peintres Médiathèque municipale Lacépède Agen

Stage d’été #2 La mer et les peintres
Médiathèque municipale Lacépède 1 place Armand Fallières Agen Lot-et-Garonne
Tarif : 47 – 47 – 37 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : 2025-08-25 à 2025-08-27
Début : 2025-08-25 10:30:00
fin : 2025-08-27 12:00:00
Date(s) :
2025-08-25
A partir de 3 œuvres évoquant la Mer (La Grande Vague de Hokusai, Étretat soleil couchant de Monet et Le Bateau Pavoisé de Dufy), 3 créations en collage et dessin, en peinture gouache ou acrylique, au pastel.
Ouvert à tous à partir de 5 ans.
Deux horaires
10h30-12h pour les 5-8 ans
14h-16h30 pour les 9 ans et plus
Matériel fourni. .
Médiathèque municipale Lacépède 1 place Armand Fallières Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 66 12 93 mediatheque@agen.fr
English : Stage d’été #2 La mer et les peintres
From 3 works evoking the Sea, 3 creations: collage and drawing, painting: gouache or acrylic, pastel.
Two times:
10.30am-12pm for ages 5-8
2pm-4.30pm for ages 9 and up
Materials supplied.
German : Stage d’été #2 La mer et les peintres
Ausgehend von 3 Werken, die an das Meer erinnern, 3 Kreationen: in Collage und Zeichnung, in Malerei: Gouache oder Acryl, in Pastell.
Zwei Uhrzeiten:
10.30-12 Uhr für 5-8-Jährige
14h-16h30 für die 9-Jährigen und Älteren
Material wird zur Verfügung gestellt.
Italiano :
Basato su 3 opere che evocano il mare, 3 creazioni: collage e disegno, pittura: gouache o acrilico, pastello.
Due orari:
10.30-12.00 per i bambini dai 5 agli 8 anni
14.00-16.30 per i bambini dai 9 anni in su
Materiali forniti.
Espanol : Stage d’été #2 La mer et les peintres
A partir de 3 obras que evocan el Mar, 3 creaciones: collage y dibujo, pintura: gouache o acrílico, pastel.
Dos horarios:
10.30-12.00 h para niños de 5 a 8 años
de 14.00 a 16.30 h para mayores de 9 años
Materiales proporcionados.
