Stage d’été #2 La mer et les peintres Médiathèque municipale Lacépède Agen

Médiathèque municipale Lacépède 1 place Armand Fallières Agen Lot-et-Garonne

A partir de 3 œuvres évoquant la Mer, 3 créations en collage et dessin, en peinture gouache ou acrylique, au pastel.

A partir de 3 œuvres évoquant la Mer (La Grande Vague de Hokusai, Étretat soleil couchant de Monet et Le Bateau Pavoisé de Dufy), 3 créations en collage et dessin, en peinture gouache ou acrylique, au pastel.

Ouvert à tous à partir de 5 ans.

Deux horaires

10h30-12h pour les 5-8 ans

14h-16h30 pour les 9 ans et plus

Matériel fourni. .

English : Stage d’été #2 La mer et les peintres

From 3 works evoking the Sea, 3 creations: collage and drawing, painting: gouache or acrylic, pastel.

Two times:

10.30am-12pm for ages 5-8

2pm-4.30pm for ages 9 and up

Materials supplied.

German : Stage d’été #2 La mer et les peintres

Ausgehend von 3 Werken, die an das Meer erinnern, 3 Kreationen: in Collage und Zeichnung, in Malerei: Gouache oder Acryl, in Pastell.

Zwei Uhrzeiten:

10.30-12 Uhr für 5-8-Jährige

14h-16h30 für die 9-Jährigen und Älteren

Material wird zur Verfügung gestellt.

Italiano :

Basato su 3 opere che evocano il mare, 3 creazioni: collage e disegno, pittura: gouache o acrilico, pastello.

Due orari:

10.30-12.00 per i bambini dai 5 agli 8 anni

14.00-16.30 per i bambini dai 9 anni in su

Materiali forniti.

Espanol : Stage d’été #2 La mer et les peintres

A partir de 3 obras que evocan el Mar, 3 creaciones: collage y dibujo, pintura: gouache o acrílico, pastel.

Dos horarios:

10.30-12.00 h para niños de 5 a 8 años

de 14.00 a 16.30 h para mayores de 9 años

Materiales proporcionados.

