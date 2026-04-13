Stage d’été de Tennis de Table Place de la Salle Omnisports Quimperlé

Quimperlé

Stage d’été de Tennis de Table

Place de la Salle Omnisports Gymnase de Kerneuzec (Bât B3) Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 14:00:00

fin : 2026-07-24 16:00:00

Date(s) :

2026-07-20

Stage adulte encadré par un entraîneur professionnel de Tennis de Table.

2 formules selon les disponibilités et les objectifs des stagiaires

– Formule PROGRESS (9h-12h du lundi au vend., soit 15h au total)

– Formule TOP (9h-12h et 2h en après-midi du lundi au vend., soit 25h au total). Cette formule privilégie prioritairement les adultes et jeunes compétiteurs de plus de 14 ans venus en famille (avec accord de l’entraineur). Elle permet un perfectionnement personnalisé en après-midi.

2 semaines proposées du 13 au 17 juillet et du 20 au 24 juillet

L’effectif est limité pour favoriser la qualité. .

Place de la Salle Omnisports Gymnase de Kerneuzec (Bât B3) Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 7 49 28 62 12

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English : Stage d’été de Tennis de Table

L’événement Stage d’été de Tennis de Table Quimperlé a été mis à jour le 2026-04-13 par OT QUIMPERLE LES RIAS