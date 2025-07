Stage d’été inclusif « Les Petits Zèbres », à la Folie des Grandeurs à cheval La Folie des Grandeurs à cheval Lembeye

Stage d’été inclusif « Les Petits Zèbres », à la Folie des Grandeurs à cheval La Folie des Grandeurs à cheval Lembeye dimanche 24 août 2025.

Stage d’été inclusif « Les Petits Zèbres », à la Folie des Grandeurs à cheval

La Folie des Grandeurs à cheval 10 Rue Juliaa Lembeye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 65 – 65 – 65 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-24

fin : 2025-08-24

Date(s) :

2025-08-24

Cap sur un stage d’équitation inclusif ouvert à tous les enfants et les enfants neurotypiques (TSA,TDAH, hypersensibles …).

Objectifs favoriser la communication (verbale et non verbale), renforcer le confiance en Soi, stimuler la créativité, l’imaginaire et la concentration, encourager le lien social dans une cadre bienveillant et structurant.

Pour les enfants de 8 à 12 ans, niveau Galop 1.

Possibilité d’ ouverture d’un créneau supplémentaire pour ados.

Un moment unique pour grandir au contact du cheval, dans le respect de chaque singularité.

Licence FFE en cours de validité obligatoire, possibilité de la renouveler sur place ou de prendre une licence verte FFE valable un mois). Places limitées pour la qualité du stage. .

La Folie des Grandeurs à cheval 10 Rue Juliaa Lembeye 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 94 27 11 pjcastel@hotmail.com

English : Stage d’été inclusif « Les Petits Zèbres », à la Folie des Grandeurs à cheval

German : Stage d’été inclusif « Les Petits Zèbres », à la Folie des Grandeurs à cheval

Italiano :

Espanol : Stage d’été inclusif « Les Petits Zèbres », à la Folie des Grandeurs à cheval

L’événement Stage d’été inclusif « Les Petits Zèbres », à la Folie des Grandeurs à cheval Lembeye a été mis à jour le 2025-07-25 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran