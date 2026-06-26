Le Puy

Stage d’été

Le Puy Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 09:30:00

fin : 2026-07-10 19:00:00

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-10

Cet été, Mêlédrama et la Cie Les Dés Rangés proposent un stage artistique pour les enfants à partir de 6 ans, du 6 au 10 juillet 2026 à Le Puy (33). Au programme jeux théâtraux, danse, chant et création de spectacle, en français et en anglais, pour une semaine placée sous le signe de la créativité et du partage. Le stage se déroule de 9h30 à 16h30 en semaine et le vendredi soir jusqu’à 19h. Une belle occasion pour les jeunes de monter ensemble sur scène et de vivre une aventure artistique unique ! .

Le Puy 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 51 95 55 cielesdesranges@gmail.com

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English : Stage d’été

L’événement Stage d’été Le Puy a été mis à jour le 2026-06-26 par OT de l’Entre-deux-Mers