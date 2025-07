Stage d’été multi-activités Base nautique de Lavalette Lapte

Stage d’été multi-activités Base nautique de Lavalette Lapte lundi 28 juillet 2025.

Stage d’été multi-activités

Base nautique de Lavalette 2169 route de Saint-Jeures Lapte Haute-Loire

Tarif : 150 – 150 – 150 EUR

Début : Samedi 2025-07-28

fin : 2025-08-31

2025-07-28

Encadrés par un moniteur diplômé, les participants découvrent chaque jour une nouvelle activité voile, paddle, kayak, biathlon, course d’orientation nautique, défis en équipe… Le contenu est adapté à l’âge, au niveau, à la météo et à l’envie du groupe.

Base nautique de Lavalette 2169 route de Saint-Jeures Lapte 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 44 43 90 30 sitelavalette43@gmail.com

English :

Supervised by a qualified instructor, participants discover a new activity every day: sailing, paddling, kayaking, biathlon, nautical orienteering, team challenges? The content is adapted to the age, level, weather and mood of the group.

German :

Die Teilnehmer werden von einem diplomierten Lehrer betreut und entdecken jeden Tag eine neue Aktivität: Segeln, Paddeln, Kajak, Biathlon, Orientierungslauf auf dem Wasser, Herausforderungen im Team? Der Inhalt wird an das Alter, das Niveau, das Wetter und die Lust der Gruppe angepasst.

Italiano :

Sotto la supervisione di un istruttore qualificato, i partecipanti scoprono ogni giorno una nuova attività: vela, paddle, kayak, biathlon, orienteering nautico, sfide a squadre? Il contenuto è adattato all’età, al livello, al tempo e all’umore del gruppo.

Espanol :

Supervisados por un monitor cualificado, los participantes descubren una actividad nueva cada día: vela, paddle, kayak, biatlón, orientación náutica, desafíos por equipos? El contenido se adapta a la edad, el nivel, el tiempo y el estado de ánimo del grupo.

