Stage d'Eté Par Graine d'Artistes Cuisiner sa Peinture Végétale
8 juillet 2025 10:00

Haute-Vienne

Tarif : 80 – 80 – 80 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-07-08 10:00:00

fin : 2025-08-06 17:00:00

2025-07-08

2025-08-05

Initiez-vous à la fabrication de peintures végétales à partir d’ingrédients naturels issus de la cuisine ! Ce moment ludique et sensoriel vous invite à expérimenter les couleurs à partir de légumes, fruits, épices ou fleurs, pour créer vos propres teintes écologiques. Un atelier qui allie créativité, respect de l’environnement et curiosité artistique. À travers des gestes simples et accessibles, explorez les nuances que la nature nous offre pour une pratique picturale douce et responsable. Une activité adaptée à tous, idéale pour éveiller les sens et l’imaginaire ! .

batiment 25 Pôle art et Feu 64 Rue Armand Barbès

Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 04 66 99

