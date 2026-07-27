Informations pratiques

Montespan

STAGE D’ÉTÉ TRAPÈZE VOLANT

Montespan Haute-Garonne

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 15:00:00

fin : 2026-08-14 17:30:00

Date(s) :

2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10

Stage d’été Trapèze volant

Ecole de cirque Vol’Tige Stages ouverts à tous à partir de 10 ans (enfants, adolescents et adultes), tous niveaux confondus.

Envie de prendre de la hauteur cet été ? Que vous soyez débutant ou déjà pratiquant, venez découvrir ou approfondir la pratique du trapèze volant dans une ambiance conviviale, bienveillante et sécurisée. Nouveauté 2026 profitez également de notre salle équipée d’un trampoline olympique, accessible pendant toute la durée des stages. Possibilité de camper sur place espace réservé aux tentes et petits vans, à préciser lors de votre inscription. Sur place douche extérieure avec eau chaude, toilettes sèches, cuisine aménagée. 12 .

Montespan 31260 Haute-Garonne Occitanie vol-tige@posteo.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Flying Trapeze Workshop

L’événement STAGE D’ÉTÉ TRAPÈZE VOLANT Montespan a été mis à jour le 2026-07-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE