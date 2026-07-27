STAGE D’ÉTÉ TRAPÈZE VOLANT Montespan
lundi 27 juillet 2026 · Montespan
Informations pratiques
Montespan
STAGE D’ÉTÉ TRAPÈZE VOLANT
Montespan Haute-Garonne
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 15:00:00
fin : 2026-08-14 17:30:00
Date(s) :
2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10
Stage d’été Trapèze volant
Ecole de cirque Vol’Tige Stages ouverts à tous à partir de 10 ans (enfants, adolescents et adultes), tous niveaux confondus.
Envie de prendre de la hauteur cet été ? Que vous soyez débutant ou déjà pratiquant, venez découvrir ou approfondir la pratique du trapèze volant dans une ambiance conviviale, bienveillante et sécurisée. Nouveauté 2026 profitez également de notre salle équipée d’un trampoline olympique, accessible pendant toute la durée des stages. Possibilité de camper sur place espace réservé aux tentes et petits vans, à préciser lors de votre inscription. Sur place douche extérieure avec eau chaude, toilettes sèches, cuisine aménagée. 12 .
Montespan 31260 Haute-Garonne Occitanie vol-tige@posteo.net
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English :
Flying Trapeze Workshop
L’événement STAGE D’ÉTÉ TRAPÈZE VOLANT Montespan a été mis à jour le 2026-07-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE