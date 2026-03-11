Stage d’été Yoga Meditation aux Cernois Grande-Rivière Château

Stage d’été Yoga Meditation aux Cernois

Les Cernois Grande-Rivière Château Jura

Stage d’été Yoga & méditation au chalet des Cernois à Grande Rivière Château du 18 au 25 juillet 2026, avec Félicette Chazerand et Jean Christophe Lamy, à partir de 468€ (stage + pension complète)

Sur inscription. .

Les Cernois Grande-Rivière Château 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 18 67 yoga.felicette@gmail.com

