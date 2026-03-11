Stage d’été Yoga Meditation aux Cernois Grande-Rivière Château
Stage d’été Yoga Meditation aux Cernois Grande-Rivière Château samedi 18 juillet 2026.
Stage d’été Yoga Meditation aux Cernois
Les Cernois Grande-Rivière Château Jura
Tarif : 450 – 450 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-18
Stage d’été Yoga & méditation au chalet des Cernois à Grande Rivière Château du 18 au 25 juillet 2026, avec Félicette Chazerand et Jean Christophe Lamy, à partir de 468€ (stage + pension complète)
Sur inscription. .
Les Cernois Grande-Rivière Château 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 18 67 yoga.felicette@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Stage d’été Yoga Meditation aux Cernois
L’événement Stage d’été Yoga Meditation aux Cernois Grande-Rivière Château a été mis à jour le 2026-03-06 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX