Stage « Développer la posture coopérative » Gajan

Stage « Développer la posture coopérative » Gajan samedi 11 octobre 2025.

Stage « Développer la posture coopérative »

Gajan Ariège

Tarif : 1 – 1 – 5000 EUR

Prix libre et conscient

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-10-11 09:00:00

fin : 2025-10-13 15:30:00

Date(s) :

2025-10-11

Expérimentez des outils simples, ludiques et concrets pour ajuster son état d’être et libérer l’harmonie dans l’action collective. Animé avec des outils venant des neurosciences, de la Communication NonViolente et du Système Familial Intérieur.

Gajan 09190 Ariège Occitanie +33 6 19 35 61 74 esiruguet@hotmail.com

English :

Experience simple, playful and concrete tools for adjusting your state of being and releasing harmony in collective action. Animated with tools from neuroscience, Non-Violent Communication and the Inner Family System.

German :

Experimentieren Sie mit einfachen, spielerischen und konkreten Werkzeugen, um Ihren Seinszustand anzupassen und Harmonie im kollektiven Handeln freizusetzen. Animiert mit Werkzeugen aus den Neurowissenschaften, der Gewaltfreien Kommunikation und dem Inneren Familiensystem.

Italiano :

Sperimentate strumenti semplici, divertenti e pratici per regolare il vostro stato d’animo e liberare l’armonia nell’azione collettiva. Con strumenti tratti dalle neuroscienze, dalla Comunicazione Non Violenta e dall’Inner Family System.

Espanol :

Experimente herramientas sencillas, divertidas y prácticas para ajustar su estado de ser y liberar la armonía en la acción colectiva. Dirigido por herramientas de la neurociencia, la Comunicación No Violenta y el Sistema Familiar Interno.

