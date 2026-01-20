STAGE D’EXPRESSION & D’IMPROVISATION THÉÂTRALE Le Moulin d’Auxillac La Canourgue

STAGE D’EXPRESSION & D’IMPROVISATION THÉÂTRALE

Le Moulin d’Auxillac 1 Espace Marcel Proust La Canourgue Lozère

Stage d’expression et d’improvisation théâtrale avec Cédric et Jasmine pour les enfants de 6 à 10 ans au Moulin d’Auxillac.

Stage de 3 jours de 14h à 17h du 23 au 25 février.

68€ les 3 jours (50€ à partie du 2nd enfant si fratrie).

Inscription avant le 18 février.

Le Moulin d’Auxillac 1 Espace Marcel Proust La Canourgue 48500 Lozère Occitanie +33 7 60 23 85 14

English :

Theatrical expression and improvisation workshop with Cédric and Jasmine for children aged 6 to 10 at the Moulin d’Auxillac.

3-day workshop from 2pm to 5pm, February 23 to 25.

68? for 3 days (50? for 2nd child if siblings).

Registration by February 18.

