Stage d’Hiver Noir et Blanc Agen

Stage d’Hiver Noir et Blanc

1 Place Armand Fallières Agen Lot-et-Garonne

Début : 2026-02-09 14:00:00

fin : 2026-02-11 16:30:00

2026-02-09 2026-02-16

Stages CréAteliers 47 pendant les vacances d’hiver du 9 au 11 et du 16 au 18 février 2026. Thème Noir & Blanc déclinaisons de gris, forêt hivernale, graphismes inspirés de Kandinsky, monotype et gravure.

Bientôt les vacances d’hiver !

Les prochains stages des CréAteliers 47 auront lieu pendant les vacances d’Hiver, du 9 au 11 et du 16 au 18 février 2026.

Thème Noir et Blanc.

Du Blanc au Noir, déclinaison de gris dans une forêt hivernale, graphismes inspirés de Kandinsky (Trente,1937), impression monotype et gravure sur lino ou Depron. .

1 Place Armand Fallières Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 27 76 41 createliers47@gmail.com

English : Stage d’Hiver Noir et Blanc

CréAteliers 47 winter vacation courses: February 9 to 11 and 16 to 18, 2026. Black & White theme: shades of gray, winter forest, Kandinsky-inspired graphics, monotype and etching.

