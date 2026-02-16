Stage d’hiver

Pesmes Haute-Saône

Début : 2026-02-16

fin : 2026-02-19

2026-02-16 2026-02-17 2026-02-19 2026-02-20

Le club propose un stage de football pendant les vacances de février.

Repas et goûter tirés du sac.

Accompagnement assuré par les dirigeants du club.

Débutant ou débutante ? Aucun souci, tu es le ou la bienvenu(e) ! .

Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

