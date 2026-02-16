Stage d’hiver Pesmes

Stage d’hiver Pesmes lundi 16 février 2026.

Pesmes Haute-Saône

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

Début : 2026-02-16 10:00:00
fin : 2026-02-19 16:00:00

2026-02-16 2026-02-17 2026-02-19 2026-02-20

Le club propose un stage de football pendant les vacances de février.
Repas et goûter tirés du sac.
Accompagnement assuré par les dirigeants du club.
Débutant ou débutante ? Aucun souci, tu es le ou la bienvenu(e) !   .

Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 66 36 14 49 

