Stage d’hiver Pesmes
Stage d’hiver Pesmes lundi 16 février 2026.
Stage d’hiver
Pesmes Haute-Saône
Tarif : 10 – 10 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-16 10:00:00
fin : 2026-02-19 16:00:00
Date(s) :
2026-02-16 2026-02-17 2026-02-19 2026-02-20
Le club propose un stage de football pendant les vacances de février.
Repas et goûter tirés du sac.
Accompagnement assuré par les dirigeants du club.
Débutant ou débutante ? Aucun souci, tu es le ou la bienvenu(e) ! .
Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 66 36 14 49
