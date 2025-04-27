Stage d’impression à la planche Mulhouse

Stage d’impression à la planche Mulhouse dimanche 14 septembre 2025.

Stage d’impression à la planche

14 rue Jean-Jacques Henner Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-09-14 13:00:00

fin : 2025-09-14 18:00:00

Date(s) :

2025-09-14 2025-10-12 2025-10-26 2025-11-16 2025-12-07

Le Musée vous propose de vous initier à la technique de l’impression à la planche de bois avec Céline Lachkar, artiste formée aux Beaux-Arts de Paris. Vous pouvez venir avec vos propres supports (linge de table, vêtement…) ou acheter un tote-bag ou un T-shirt à la boutique du musée pour repartir ensuite avec votre création. Réservation obligatoire. Les inscriptions sont possibles jusqu’au dimanche précédant l’atelier, avant 17h30.

Le Musée de l’Impression sur Etoffes vous propose des stages pour vous initier à la technique de l’impression à la planche de bois avec Céline Lachkar, conférencière et artiste formée aux Beaux-Arts de Paris. Vous pouvez venir avec vos propres supports (linge de table ou vêtement par exemple) ou acheter un tote-bag ou un T-shirt à la boutique du musée pour repartir ensuite avec votre création.

Réservation obligatoire, groupe limité à 6 personnes, sous réserve de 2 participants. .

14 rue Jean-Jacques Henner Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 46 83 00 accueil@musee-impression.com

English :

The Musée invites you to try your hand at woodblock printing with Céline Lachkar, an artist trained at the Beaux-Arts in Paris. You can bring your own materials (table linen, clothing, etc.) or buy a tote-bag or T-shirt from the museum store, and take your creation home with you. Reservations essential. Registration is open until 5.30pm on the Sunday before the workshop.

German :

Das Museum bietet Ihnen die Möglichkeit, die Technik des Holzbrettdrucks mit Céline Lachkar, einer an den Beaux-Arts in Paris ausgebildeten Künstlerin, zu erlernen. Sie können Ihre eigenen Materialien mitbringen (Tischwäsche, Kleidung…) oder im Museumsshop eine Tote Bag oder ein T-Shirt kaufen, um anschließend mit Ihrer Kreation nach Hause zu gehen. Eine Anmeldung ist erforderlich. Anmeldungen sind bis zum Sonntag vor dem Workshop bis 17:30 Uhr möglich.

Italiano :

Il Musée vi invita a cimentarvi nella stampa su blocchi di legno con Céline Lachkar, artista formatasi alle Beaux-Arts di Parigi. Potete portare i vostri materiali (tovaglie, vestiti, ecc.) o acquistare una borsa o una maglietta nel negozio del museo e portare a casa la vostra creazione. La prenotazione è indispensabile. È possibile iscriversi fino alle 17.30 della domenica precedente il laboratorio.

Espanol :

El museo le invita a probar la xilografía con Céline Lachkar, artista formada en las Bellas Artes de París. Puede traer sus propios materiales (manteles, ropa, etc.) o comprar una bolsa o una camiseta en la tienda del museo y llevarse su creación a casa. Es imprescindible reservar. Puede inscribirse hasta las 17.30 h del domingo anterior al taller.

L’événement Stage d’impression à la planche Mulhouse a été mis à jour le 2025-08-22 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace