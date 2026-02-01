Stage d’impro Jusqu’au bout ! avec Les Excités MJC Jean Moulin Bourg-lès-Valence

Stage d’impro Jusqu’au bout ! avec Les Excités

MJC Jean Moulin 20 avenue Jean Moulin Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : 60 EUR

Date :

Début : 2026-02-28 10:00:00

fin : 2026-02-28 17:00:00

Date(s) :

2026-02-28

Jusqu’au bout ! est un stage d’impro où l’on travaille sur le timing, l’engagement sans retenue, la corporalité et les transitions, avec l’objectif de maintenir la force et l’énergie dans nos improvisations. Apprendre à tirer le fil … jusqu’au bout !

+33 6 13 34 37 36 contact@excites.fr

English :

Jusqu?au bout! is an improv workshop where we work on timing, unrestrained commitment, physicality and transitions, with the aim of maintaining strength and energy in our improvisations. Learn to pull the thread … all the way to the end!

