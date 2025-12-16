Stage d’impro Le poids des mots avec Les Excités MJC Jean Moulin Bourg-lès-Valence

Stage d’impro Le poids des mots avec Les Excités

MJC Jean Moulin 20 avenue Jean Moulin Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Début : 2026-03-28 10:00:00

fin : 2026-03-28 17:00:00

Dans ce stage d’impro, on jouera avec les mots, ceux qui font mouche et qui touchent.

On fera des grands discours, parfois des messages plus courts. On fera des pauses pour faire vivre la prose. On cherchera le bon rythme, et pourquoi pas caler des rimes

.

MJC Jean Moulin 20 avenue Jean Moulin Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 34 37 36 contact@excites.fr

English :

In this improv workshop, we’ll be playing with words, the ones that hit home and touch people.

We’ll make some great speeches, sometimes shorter messages. We’ll pause to bring the prose to life. We’ll look for the right rhythm, and why not get some rhymes going?

