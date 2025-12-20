Stage d’impro Place de la Mairie Mialet

Stage d’impro

Place de la Mairie Espace Lamande-Bougeault Mialet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-11

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-01-11 2026-02-15 2026-03-08 2026-05-03 2026-06-07

Atelier animé par Marie-Noëlle

Atelier animé par Marie-Noëlle .

Place de la Mairie Espace Lamande-Bougeault Mialet 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 61 43 16

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stage d’impro

Workshop led by Marie-Noëlle

L’événement Stage d’impro Mialet a été mis à jour le 2025-12-16 par Isle-Auvézère