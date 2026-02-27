STAGE D’IMPRO TEXTILE COMME UN COLLIER MAIS PAS QUE ! Soubès

STAGE D’IMPRO TEXTILE COMME UN COLLIER MAIS PAS QUE !

Impro textile créez, assemblez, inventez sans limites !

Pendant deux jours, venez vous amuser, expérimenter, assembler, trifouiller et laisser libre cours à votre créativité autour du textile et du bijou revisité. À partir de matériaux variés, vous explorerez des compositions originales, entre collier, parure et création libre. Le stage comprend les matériaux de base ainsi que les deux repas de midi. Merci d’apporter vos chutes de tissus coup de cœur , vos breloques et perles à intégrer dans vos créations, ainsi que vos aiguilles et vos paires de ciseaux. Un temps convivial et créatif pour oser, tester et inventer sans limites ! .

529 Chemin d’Aubaygues Soubès 34700 Hérault Occitanie +33 6 20 45 22 37

English :

Textile improvisation: create, assemble, invent without limits!

