Stage d’impro théâtrale avec Sophie Galle Théâtre du Cercle Rennes 28 et 29 mars Ille-et-Vilaine

Tarif : 75€ + 38€ d’adhésion

Deux jours pour découvrir les bases de l’improvisation théâtrale à travers des jeux, des exercices et des situations afin de développer son imagination et sa capacité d’adaptation.

**Formule week-end : samedi 28 et dimanche 29 mars 2026**

Deux jours pour découvrir les bases de l’improvisation théâtrale à travers des jeux, des exercices et des situations afin de développer son imagination et sa capacité d’adaptation. Ce stage sera l’occasion de découvrir la co-construction en temps réel d’une scène de théâtre pour amener les participant.es à trouver chez leurs parrtenaires toutes les ressources nécessaires. L’improvisation est avant tout un travail d’équipe, avec beaucoup de bienveillance et de légèreté

Horaires : 10h – 17h

12 participant•es

Adultes, à partir de 18 ans

Tarif : 75€ + 38€ d’adhésion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-28T10:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-29T17:00:00.000+02:00

1

http://www.theatreducercle.com https://cpb-tdc.kalisport.com/s-inscrire-a-un-stage/apercu/15/stage-impro-theatrale-avec-sophie-galle

Théâtre du Cercle 30 rue de paris 35000 rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35708 Ille-et-Vilaine

tdc@cerclepaulbert.asso.fr 0602551128



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

