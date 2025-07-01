Stage d’impro théâtrale avec Sophie Galle Théâtre du Cercle Rennes

Stage d'impro théâtrale avec Sophie Galle Théâtre du Cercle Rennes

Stage d’impro théâtrale avec Sophie Galle Théâtre du Cercle Rennes samedi 28 mars 2026.

Stage d’impro théâtrale avec Sophie Galle Théâtre du Cercle Rennes 28 et 29 mars Ille-et-Vilaine

Tarif : 75€ + 38€ d’adhésion

Deux jours pour découvrir les bases de l’improvisation théâtrale à travers des jeux, des exercices et des situations afin de développer son imagination et sa capacité d’adaptation.

**Formule week-end : samedi 28 et dimanche 29 mars 2026**
Deux jours pour découvrir les bases de l’improvisation théâtrale à travers des jeux, des exercices et des situations afin de développer son imagination et sa capacité d’adaptation. Ce stage sera l’occasion de découvrir la co-construction en temps réel d’une scène de théâtre pour amener les participant.es à trouver chez leurs parrtenaires toutes les ressources nécessaires. L’improvisation est avant tout un travail d’équipe, avec beaucoup de bienveillance et de légèreté

Horaires : 10h – 17h
12 participant•es
Adultes, à partir de 18 ans
Tarif : 75€ + 38€ d’adhésion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-03-28T10:00:00.000+01:00
Fin : 2026-03-29T17:00:00.000+02:00

1
http://www.theatreducercle.com  https://cpb-tdc.kalisport.com/s-inscrire-a-un-stage/apercu/15/stage-impro-theatrale-avec-sophie-galle

Théâtre du Cercle 30 rue de paris 35000 rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35708 Ille-et-Vilaine
tdc@cerclepaulbert.asso.fr 0602551128


Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire