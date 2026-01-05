Stage d’impro théâtrale et écriture

Mussidan Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

Stage d’impro théâtrale et écriture Debout sur scène et couché sur papier pour adultes et enfants dès 8 ans de 10h à 16h.

Prévoir pique-nique.

Tarifs 40€/ad, 20€/enf (+ adhésion à l’association) Inscr: 06 81 92 18 15. Kraken Mécanique .

Mussidan 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 01 80 23

