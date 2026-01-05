Stage d’impro théâtrale et écriture Mussidan
dimanche 25 janvier 2026.
Stage d’impro théâtrale et écriture
Mussidan Dordogne
Début : 2026-01-25
fin : 2026-01-25
2026-01-25
Stage d’impro théâtrale et écriture Debout sur scène et couché sur papier pour adultes et enfants dès 8 ans de 10h à 16h.
Prévoir pique-nique.
Tarifs 40€/ad, 20€/enf (+ adhésion à l’association) Inscr: 06 81 92 18 15. Kraken Mécanique .
Mussidan 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 01 80 23
