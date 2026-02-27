STAGE D’IMPROVISATION / À la rencontre du fantastique – Alexis Robin Mystère Impro Club Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-26 10:00 – 17:00

Gratuit : non 65 euros sur réservation uniquement Tout public

À LA RENCONTRE DU FANTASTIQUE ???? L’improvisation commence, une scène au cadre réaliste se met en place… et soudain surgit le surnaturel ! La rencontre avec le fantastique bouscule et questionne nos personnages. Toutefois, les réponses qu’ils y trouvent sont personnelles : l’irrationnel ne s’explique pas, mais il fait écho à leurs peurs, leurs doutes, leurs envies ou leurs rêves. Le fantastique est alors un formidable outil, à la fois pour enrichir nos scènes d’imaginaire et de poésie, mais aussi pour mettre en lumière les enjeux de nos personnages. Ce stage a pour objectif de se familiariser avec les codes du fantastique, d’apprendre à mettre en scène le surnaturel et d’y confronter nos protagonistes pour les questionner sur eux-mêmes. Un stage en deux temps, où nous valoriserons les émotions et les enjeux de nos personnages, avant de sauter dans l’inconnu en expérimentant le passage du quotidien au fantastique._ ALEXIS ROBIN ??????? Alexis est un comédien passionné par le registre de l’imaginaire. En 2022, il co-créé deux compagnies professionnelles d’improvisation, La Faltazi et Les Adultes, lui permettant de mettre en scène et de jouer des spectacles explorant les genres du merveilleux et du fantastique. Également formateur en théâtre d’improvisation depuis 2020, il partage au travers d’ateliers son envie de faire voyager les improvisateur·ices et les spectateur·ices hors de leur quotidien._ le dimanche 26 avril 2026de 10h à 17h00 (avec 1h de pause déjeuner)au Mystère Impro Club, 9 rue Paré 44000 Nantes Ce stage est dédié aux personnes pratiquant l’improvisation théâtrale depuis au moins un an.

Mystère Impro Club Nantes 44000

https://www.billetweb.fr/stage-dimprovisation-la-rencontre-du-fantastique-alexis-robin



