Stage d’improvisation Bey dimanche 12 octobre 2025.

Rue de Mouthier Bey Saône-et-Loire

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Début : 2025-10-12 10:00:00

fin : 2025-10-12 17:00:00

2025-10-12

Stage de théâtre d’impro Tu as envie de t’amuser, de rire et de libérer ton imagination ? Tu veux oser, tester, inventer sans pression ? Tu n’as jamais fait de théâtre ? Pas de problème débutants bienvenus ! Au programme Jeux drôles et énergiques, scènes improvisées. Confiance et creativité ! .

Rue de Mouthier Bey 71620 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 58 34 10 ciedecorpsenpieces@gmail.com

