Stage d’improvisation

Salle des fêtes IZOTGES Izotges Gers

Tarif : 90 – 90 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 10:00:00

fin : 2026-02-01 17:30:00

Date(s) :

2026-01-31

Quentin Métrop

ACCEPTER DE SE CONFRONTER À L’INCONNU

stage adultes amateurs

DÉROULÉ DU STAGE

– Présentation de l’atelier, des participants et des outils que nous allons explorer

– Echauffement physique en lien avec les outils nécessaires aux exercices et aux

impros

– Exercices en groupe pour découvrir chaque outil

– Travail sur les personnages, la relation les enjeux

– Comprendre ce qu’est réellement l’écoute active au plateau

– Comprendre ce qu’est la fuite pour mieux l’éviter

– Comprendre que l’action est maîtresse de toutes choses

– Travail sur les tableaux de groupe

– Improvisations en duo avec intervention extérieure et side coaching

– Bilan de la séance en groupe

Pré-requis de quoi noter, de l’eau et des vêtements confortables.

Durée 2 jours. 10h-17h30

Pour qui 12 stagiaires adultes, places limitées

Prix Tarif découverte 90€, soit 45€/ jour !

Uniquement sur réservation.

Quentin Métrop est sorti de l’acting studio en 2015. Principalement acteur, il enchaîne les projets aussi divers que variés.

Il joue dans plusieurs spectacles comme Bagarre Générale (opéra rock catch), L’affaire OEdipe (huis-clos policier), Le Hollandais Volant (comédie de rue d’aventure), Badaboum, Roi Cassé (jeunesse), Le souffle de la bombe (comédie-tramatique) Menaces en tous genres premières partie (théâtre de la menace)

Il est membre fondateur du Collectif Parages dans lesquels il défend 5 spectacles.

Il écrit, réalise et interprète également dans de nombreux courts métrages (certains primés) et deux séries en développement.

Il travaille avec En Compagnie des Pouzouères depuis de longues années.

Salle des fêtes IZOTGES Izotges 32400 Gers Occitanie +33 6 26 55 33 19 admnistration@lespouzoueres.fr

