Stage d’improvisation jazz et concert Bar associatif 3 Francs 6 Sous Le Pellerin

Stage d’improvisation jazz et concert Bar associatif 3 Francs 6 Sous Le Pellerin samedi 18 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-18 19:30 – 22:00

Gratuit : non Tarifs : 175 € les 4 stages (concert + jam inclus) ou 60 € la session

Le café associatif Au 3 francs 6 sous s’embrase au rythme du jazz pour ce premier rendez-vous de la saison proposé par l’association Jazz en Retz. L’après-midi sera consacré à un stage d’improvisation jazz animé par le trompettiste passionné Yannick Neveu. Que vous soyez débutant ou déjà aguerri, deux niveaux sont proposés pour découvrir ou perfectionner l’art de l’improvisation autour des standards du répertoire.À 19h30, place à la scène avec un quartet mené par le guitariste Rémi Hervo, musicien généreux et inventif, qui fera vibrer les murs du café.Et parce que le jazz aime la spontanéité, la soirée se poursuivra dès 20h30 avec une jam session ouverte à tous, musiciens et spectateurs, pour un moment unique de partage musical.

Bar associatif 3 Francs 6 Sous Le Pellerin 44640

06 87 29 28 35